Angriff - Ansgar Knauff (Borussia Dortmund): Was für eine Woche für den nächsten BVB-Youngster. Erst sein Startelf-Debüt gegen Manchester City in der Champions League, dann sein erstes Bundesligator in Stuttgart - und das war auch noch das entscheidende beim Sieg der Dortmunder in Stuttgart. "Ich hoffe, dass es so weitergeht", sagte der 19-jährige Stürmer bescheiden. Nicht ausgeschlossen, dass dies klappt.