Abwehr - Alphonso Davies (Bayer München): Natürlich macht man mit 19 Jahren noch nicht alles richtig. Auch im Spitzenspiel in Dortmund gelang Davies nicht alles, aber wie er seine Aufgabe auf der stark besetzten Dortmunder Seite annahm, war schon imposant. Rauf und runter ging es für Davies auf dem linken Flügel. 42 Sprints zog der Kanadier an, ging keinem Zweikampf aus dem Weg (36, die meisten auf dem Feld). So nahm er dem BVB-Spiel viel Gefahr und war selbst immer wieder an Offensivaktionen der Münchener beteiligt.