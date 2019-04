Tor - Ron-Robert Zieler ( VfB Stuttgart):

Der Ex-Nationalkeeper zeigte mit fünf Paraden gegen Nürnberg eine bärenstarke Leistung. Vor allem in der Schlussphase spielte er groß auf, als er mit zwei Weltklassetaten seinen VfB vor der Niederlage bewahrte und zeigte, dass Stuttgart mit einem Zieler in dieser Form einen entscheidenden Trumpf im Abstiegskampf in der Hand haben könnte.