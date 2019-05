Abwehr - Robin Knoche (VfL Wolfsburg): Der Wolfsburger Kapitän war gegen Augsburg in der Defensive nicht gefordert und so konnte er sich schon früh in der Offensive zeigen. Er erzielte so kurz vor der Halbzeit per Kopfball nach einer Ecke das zwischenzeitliche 3:0. Ansonsten zeigte er eine starke Laufleistung mit fast elf Kilometern und einer Passquote von 85 Prozent.