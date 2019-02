Mittelfeld - Vincenzo Grifo ( SC Freiburg):

Die Hoffenheimer Leihgabe hat gegen Augsburg gezeigt, warum ihn die Freiburger zurückgeholt haben. Grifo sorgte in der Offensive vor allem bei Standards für Gefahr. So traf er zum 2:0 selbst per direktem Freistoß und bereitete nur wenig später das 3:0 durch Nils Petersen per Ecke vor.