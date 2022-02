Tor - Koen Casteels ( VfL Wolfsburg): Der Belgier kassierte gegen Borussia Mönchengladbach zwei Treffer, doch es hätten auch einige mehr sein können. Nach 0:2-Rückstand warfen die Gladbacher in Überzahl in einer intensiven Schlussphase alles nach vorne, und Casteels war für sein Team der Turm in der Brandung. Er wehrte neun Torschüsse ab und musste dabei ein ums andere Mal Kopf und Kragen riskieren. So rettete er den "Wölfen" am Ende einen Punkt.