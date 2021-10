Angriff - Breel Embolo (Borussia Mönchengladbach): Sein Fallrückzieher zum 1:0 für Gladbach dürfte einen Platz in der Wahl zum Tor des Monats Oktober sicher haben. In Wolfsburg zeigte sich aber erneut seine größte Qualität: seine Power. Embolo führte 46 Zweikämpfe, mehr als jeder andere Spieler in dieser Saison in einer Partie. So beschäftigte er immer wieder die Wolfsburger Verteidiger und holte so auch den Platzverweis für Maxence Lacroix raus. Insgesamt wurde Embolo sechsmal gefoult.