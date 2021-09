Abwehr - Maximilian Bauer (SpVgg Greuther Fürth): Erstmals nach 15 Bundesliga-Spielen blieb Bayern Münchens Robert Lewandowski in Fürth ohne Torerfolg. Damit verpasste der Torschützenkönig den Rekord von Gerd Müller, der 1969/70 in 16 Bundesliga-Spielen in Serie getroffen hatte. Und auch wenn die Spielvereinigung auch ohne Zutun des Polen mit 1:3 gegen die Bayern verlor, soll das gewürdigt werden - auch wenn wir Lewandowski den Müller-Rekord natürlich gegönnt hätten. Deshalb schafft es stellvertretend für die gesamte Fürther Abwehr der junge Innenverteidiger Maximilian Bauer in die Elf des Spieltags.