Abwehr - Felix Uduokhai (FC Augsburg): Dass der FC Augsburg sich gegen den VfL Wolfsburg einen Punkt erkämpfte, lag vor allem an der hervorragenden defensiven Organisation. Felix Uduokhai war in Sachen Zweikampfführung dabei besonders stark - 13 Duelle führte er, 77 Prozent davon konnte er für sich entscheiden. Wolfsburgs Topstürmer Wout Weghorst war dank ihm und Kollege Tin Jedvaj nahezu völlig abgemeldet. Weil er auch fast 10,5 Kilometer lief und 95 Prozent seiner Pässe an den Mitspieler brachte, verdiente Uduokhai sich den Platz in der Elf des Spieltages.