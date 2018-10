Mittelfeld - Ante Rebic (Eintracht Frankfurt): Der kroatische Vizeweltmeister absolvierte sein erstes Bundesligaspiel von Beginn an in dieser Saison. Dabei schlug Ante Rebic die Hannoveraner fast im Alleingang: unglaublich viele Zweikämpfe, ein willensstark erzieltes Tor in der Nachspielzeit der ersten Hälfte und unwiderstehlich in der Vorarbeit zum 3:0. Gegenspieler Oliver Sorg konnte einem leidtun – gegen den Kroaten war an diesem sechsten Spieltag kein Kraut gewachsen.