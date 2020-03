Angriff - Kai Havertz (Bayer 04 Leverkusen): Zentraler Stürmer zu spielen, ist nicht gerade die gewohnte Rolle des Nationalspielers. Beim 4:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt wirkte er aber so, als würde er das an jedem Wochenende machen. Schon in der vierten Minute stand er genau da, wo ein Mittelstürmer zu stehen hat. Es folgte eine Gala mit der Krönung durch einen Zuckerpass per Außenrist auf Paulinho vor dem 4:0. Havertz kommt nach acht Spielen in der Rückrunde auf acht Torbeteiligungen. Bundestrainer Joachim Löw wird es freuen.