Angriff - Paco Alcácer (Borussia Dortmund) "Er ist so geboren" , sagt Lucien Favre. Und: "Er spürt Fußball" . Was auch immer es ist: Paco Alcácer hat Deutschland im Sturm erobert - und gleich in seiner ersten Halbserie in Deutschland für einen Rekord gesorgt. Zehn Jokertore stehen für den Spanier zu Buche - das war vor ihm noch keinem Profi in der höchsten deutschen Spielklasse gelungen. Alcácer löste an der Spitze dieser Statistik Nils Petersen (SC Freiburg/Saison 2016/17) und Ioan Ganea (VfB Stuttgart/2002/03) ab, die jeweils als Einwechselspieler in einer Spielzeit neunmal getroffen hatten, in einer kompletten Saison. Alcácer ist so effizient wie kein anderer Kicker in Europa: Durchschnittlich benötigt er in dieser Saison gerade mal 39 Minuten, um ein Tor zu schießen. Nur zum Vergleich: Der beste Bundesligastürmer aller Zeiten, Gerd Müller, traf alle 105 Minuten.