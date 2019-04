Topspiel in München - Einzelkritik Borussia Dortmund

Schläfrig und verzagt - Borussia Dortmund in der Einzelkritik

Falsche Taktik? Falsche Einstellung? Dortmund war in München ein Schatten seiner selbst. Nur Torwart Roman Bürki erreicht annähernd so etwas wie Normalform. Der BVB in der Einzelkritik.