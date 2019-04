Thiago Alcantara: Einmal mehr brillierte Thiago als kluger Ballverteiler (95 Ballkontakte) und schlug dazu extrem gefährliche Standards (sieben Torschussvorlagen). Als kreativer Gegenpart ergänzte er sich im Zentrum perfekt mit Martinez.

Thomas Müller (bis 80. Minute): Man merkte Müller an, dass er sich im Topspiel behaupten wollte. Als großer Aktivposten erarbeitete und suchte er Räume. In der 20. Minute traf er per Kopfball die Latte, legte später das 4:0 durch Gnabry mit einer feinen Flanke auf. Wie alle anderen Bayern schaltete er in Durchgang zwei zurück.

Renato Sanches (ab 80. Minute): War auch noch ein paar Minuten beim bayerischen Freudenfest dabei.

ANGRIFF

Serge Gnabry: Als ständiger Unruheherd bewegte sich Gnabry viel zwischen den Linien (36 Sprints) und nutzte damit Dortmunds Schläfrigkeit in der Defensive perfekt aus. Mit einem seiner Diagonalläufe stand er dann beim 4:0 für Müllers Flanke genau richtig.

Robert Lewandowski: Der Mittelstürmer war extrem mannschaftsdienlich unterwegs. Sehr einsatzfreudig holte er sich auch tief die Bälle und bestach wieder in Ballverarbeitung und -behauptung. Vor dem 1:0 räumte er am kurzen Pfosten für Hummels ab. Beim 2:0, seinem 200. Bundesliga-Treffer, hatte er gegen Zagadou den richtigen Riecher und vollendete dann mit Köpfchen und technisch fein. Das 5:0 war sein achter Torschuss.

Kingsley Coman (bis 68. Minute): Der Franzose war nicht so gut ins Spiel eingebunden wie Gnabry auf der anderen Seite. Allerdings machte er mit Läufen in die Tiefe immer wieder Druck.

Franck Ribéry (ab 68. Minute): Ribéry durfte in der zweiten Hälfte ran, war sehr aktiv, konnte die Münchener aber insgesamt nicht mehr aus ihrem Verwaltungsmodus bewegen.