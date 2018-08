In den folgenden Wochen und Tagen ging die Trophäe auf Tingeltour. Präsentiert zu allen möglichen Anlässen wie erst wieder am vergangenen Wochenende beim Konzert der Rockband Böhse Onkelz im Frankfurter Stadtwald. Dumm nur: Stunden zuvor war der Pokalverteidiger mit einer 1:2-Blamage beim Viertligisten SSV Ulm in der ersten Runde ausgeschieden. Dem Rausch folgte der Kater. Und vor dem Bundesligastart beim SC Freiburg (Samstag 15.30 Uhr) leckt Eintracht Frankfurt noch immer seine Wunden.

Rückenwind fürs wirtschaftliche Umfeld

Gleichwohl will der unter anderem für Fanangelegenheiten, Marketing und Kommunikation zuständige Vorstand Axel Hellmann die im Zuge des Pokalsieges ausgelöste Welle der Euphorie nicht stoppen. "Der Pokalsieg im Mai war ein ganz großer Wurf, weil er in eine Zeit fällt, in der der nationale Fußball von einigen wenigen Klubs dominiert wird - zuvorderst natürlich Bayern München und Borussia Dortmund. Mit diesem Rückenwind lässt sich viel leichter ein wirtschaftlich starkes Umfeld bearbeiten", erklärt Hellmann im Gespräch mit sportschau.de. 30 Jahre hatten die Hessen auf einen Titel gewartet, zwischendrin die Pokalfinals gegen den FC Bayern (2006) und Borussia Dortmund (2017) verloren.

Eintracht Frankfurt gilt als Repräsentant der gehobenen Mittelklasse, die unterhalb der sportlich und wirtschaftlich enteilten Spitzenvereine so etwas wie eine "eigene Meisterschaft" ausspielt, wie Hellmann gerne erklärt. Weil der Pokalsieg gleichzeitig mit der direkten Zulassung für die Europa League verbunden ist, stellt der Erfolg einen wichtigen Wachstumsmotor da.

Axel Hellmann: "Viel Rückenwind"

Der jüngste Rekordumsatz von 140 Millionen Euro, dessen dickste Batzen sich aus TV-Geldern (53,9 Millionen) und Vermarktung (37,8 Millionen) speisten, wird noch einmal kräftig steigen und diese Spielzeit garantiert die 150-Millionen-Schallmauer durchbrechen. Hellmann sieht die Europa League als "extrem werthaltigen Wettbewerb" und rechnet mit mindestens 15 Millionen Euro Mehreinnahmen – eine zehnprozentige Umsatzsteigerung.

Europa-League-Heimspiele schon ausverkauft

Hinzu kommt: Die Europa-League-Gruppenphase ist noch nicht mal ausgelost, die Termine sind noch gar nicht fixiert, da sind die drei Frankfurter Heimspiele auf dieser Bühne bereits ausverkauft. "Für diese Region hat die Teilnahme an den internationalen Wettbewerben eine beachtliche Reputation. Das ist magnetisch, weil diese Stadt, diese Region international ist. Man sieht sich hier gerne auf Augenhöhe mit Paris oder London. Da ist natürlich auch viel Traum und Wunschvorstellung dahinter. Wenn wir international spielen, muss nur das Licht angehen und die Zuschauer kommen", sagt der 47-Jährige.

Der langjährige Geschäftsführer von Eintracht Frankfurt e.V. (2003 bis 2012), der seitdem dem Vorstand angehört und dessen Vertrag kürzlich ebenfalls bis 2023 verlängert wurde, kennt die Befindlichkeiten der hier lebenden Menschen nur zu gut. Was für den Bayern-, BVB- oder Schalke-Fan eben Alltag ist, stellt beim Adlerträger einen Ausnahmezustand dar.

Aufsichtsrat will Platten bohren

Stellt sich gleichzeitig die Frage, ob aus dem Erlebnis vielleicht irgendwann ein Dauerzustand werden kann. Zumal Aufsichtsratschef Wolfgang Steubing bei den Vertragsverlängerungen von Bobic und Hellmann am 10. August erst verkündet hatte, dass die Eintracht "in den nächsten fünf Jahren ganz dicke Bretter bohren wird – das sind richtige Platten." Damit war zuvorderst der Bau einer neuen Geschäftsstelle, die Erweiterung des Stadions und Vorstöße in den Bereichen Internationalisierung und Digitalisierung gemeint. Auch letzteres Feld beackert übrigens der Jurist Hellmann.

Alle Langzeitpläne unterliegen der Prämisse, keine Luftschlösser zu bauen. Bobic hat in seiner Amtszeit beim VfB Stuttgart selbst erlebt, dass das Hinausposaunen von Visionen – wie es damals der Ex-Präsident Bernd Wahler tat – einer gesunden Entwicklung kaum förderlich ist, sondern nur falsche Erwartungen schürt. "Die Champions League werden wir nicht ausrufen: Das wäre vermessen und nicht angebracht", beteuerte der 46-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Supercup gegen den FC Bayern (0:5). Der Ex-Profi hat Recht behalten und sieht die Eintracht weiterhin als "gehobenen Ausbildungsverein".

Eintracht bleibt ein "gehobener Ausbildungsverein"

Ebenso ist es für Hellmann "auf absehbare Zeit unrealistisch, dass wir Vereine wie Schalke 04 einholen." Diese Lücke sei nicht ad hoc zu schließen. "Mittelfristig ist das mit einer Europapokalteilnahme nicht zu schaffen." Wolle die Deutsche Fußball Liga (DFL) eine starke Präsenz der deutschen Vereine in den europäischen Wettbewerben, "muss mehr Wettbewerb in den nationalen Ligen geschaffen werden". Mit einer Umverteilung der exorbitanten Erlöse aus der Champions League etwa. Da aber werden Bayern und der BVB kaum mitmachen.

Aktuell bezahlt die SGE einen hohen Preis für die Überraschungssaison 2017/2018. Nach den Abgängen von Lukas Hradecky (Bayer Leverkusen), Omar Mascarell (FC Schalke 04), Marius Wolf (Borussia Dortmund) und Anführer Kevin-Prince Boateng (Sassuolo Calcio) steckt das zwangsweise wieder runderneuerte Ensemble unter dem neuen Trainer Adi Hütter noch mitten in der Findungsphase, die vermutlich den Saisonstart begleitet. Das Umfeld wirkt dabei deutlich unruhiger als die Führungsebene.

Dass "die Veränderungsprozesse unter einem neuen Trainer" dauern würden, sagt Hellmann, sei allen Beteiligten klar gewesen. "Die Zusammenführung wird eine große Herausforderung." Bekanntlich will der Österreicher Hütter lieber heute als morgen auch noch sein neues, offensiveres Spielsystem einführen. Unterschlagen wird nach Meinung des Eintracht-Vorstands in der öffentlichen Bewertung auch gerne der Aspekt, dass ein halbes Dutzend Frankfurter Profis (Ante Rebic, Luka Jovic, Frederik Rönnow, Makoto Hasebe, Carlos Salcedo, Marco Fabian) noch bis in die K.o.-Runde bei der WM mitspielten. Kein anderer Bundesligist hatte zu diesem Zeitpunkt eine solche Präsenz in Russland vorzuweisen – noch solch ein Fluch für den Liga-Alltag.

