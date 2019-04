Die Berliner bleiben damit auch im siebten Spiel hintereinander sieglos und stehen weiterhin im Niemandsland der Tabelle. Frankfurt hat es verpasst, im Kampf um die Champions League einen großen Schritt nach vorn zu machen, bleibt aber zunächst Vierter.

Frankfurts Trainer Adi Hütter hatte seine Stammelf aufgeboten und personell keine Rücksicht auf das am Donnerstag (02.05.2019) anstehende Hinspiel im Halbfinale der Europa League gegen den FC Chelsea genommen.

Zäher Beginn, dann ein paar Großchancen

Das Spiel begann erst einmal ziemlich zäh - dazu war der Rasen triefend nass. Erst nach 22 Minuten gab es so etwas wie die erste Torchance zu sehen, Ante Rebic scheiterte mit seinem Schuss aber am nachfassenden Rune Jarstein, genau wie auf der anderen Seite kurz darauf Ondrej Duda am blitzschnell reagierenden Kevin Trapp (24.).

Jetzt nahm das Tempo kurzfristig deutlich zu: Vedad Ibisevic köpfte bei der bis dato besten Gelegenheit frei vor dem Tor an diesem vorbei (28.). Für Frankfurt vergab Rebic kurz darauf ebenfalls aus ganz kurzer Distanz - Jarstein parierte herausragend. Bei de Guzmans Direktabnahme (34.) wäre der Norweger wohl chancenlos gewesen, sie strich aber knapp über die Latte. Nach dann wieder ereignislosen Minuten wurden die Seiten gewechselt.

Wenig Offensive - starke Keeper

Es blieb auch in der zweiten Halbzeit eine eher träge Angelegenheit mit nun leichten Vorteilen für die Gäste. Der Eintracht sah man die strapaziöse Saison an, die Berliner machten ein passables Auswärtsspiel, aber dass sie nach zuletzt sechs sieglosen Ligaspielen in Serie nicht die spielerische Leichtigkeit hatten, um die Defensive der Gastgeber auseinanderzuspielen, war auch zu erkennen. So blieben die Torhüter die besten Akteure auf dem Rasen: Trapp hielt einen tückischen Flachschuss von Karim Rekik (56.).

Für die Schlussphase brachten beide Trainer ihre Offensivoptionen von der Bank, um doch noch einmal frischen Wind in das eigene relativ lahme Angriffsspiel zu bekommen. Dann sah Klünter (79.) die "Ampelkarte" für ein Trikotziehen gegen Filip Kostic und die Eintracht witterte Morgenluft. Stattdessen hatte zunächst aber die Hertha in Person von Per Skjelbred bei einem Konter in der Nachspielzeit noch einmal den Führungstreffer auf dem Fuß, doch auch er fand im überragenden Trapp seinen Meister. Den Schlusspunkt bildete Trapps Kontrahent Jarstein, der einen Kopfball aus kurzer Distanz festhielt (90.+2).

Frankfurt trifft drei Tage nach der Partie gegen Chelsea am Sonntag (05.05.2019) auf Bayer Leverkusen. Die Hertha empfängt am Samstag (04.05.2019) den VfB Stuttgart.