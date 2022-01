Die Treffer für die Eintracht am Samstag (08.01.2022) erzielte Rafael Borré, der in der 15. und 26. Minute erfolgreich war. Thorgan Hazard besorgte in der 72. Minute den Anschlusstreffer für die Borussia, Jude Bellingham gelang in der 87. Minute das 2:2. Mahmoud Dahoud traf zwei Minuten später zum Sieg. Damit verkürzten die Borussen den Rückstand auf Tabellenführer Bayern München auf sechs Zähler.