Stuttgarts Eigentor - Ein Ballkontakt mit Folgen

Als der Ball im Netz lag, fassten sich die Stuttgarter Spieler nahezu geschlossen an die Köpfe. Das Eigentor, das der VfB-Verteidiger Borna Sosa und Torwart Ron-Robert Zieler in der 68. Minute fabrizierten, führte zum zwischenzeitlichen Ausgleich für Werder Bremen und hätte die Stuttgarter beinahe um den Heimsieg gebracht. Dass das Tor überhaupt zählte, liegt in der Verantwortung von Torwart Zieler.

Zielers Ballkontakt entscheidend

Denn der berührte den Ball minimal, was entscheidend war. Im Regelwerk des International Football Association Board (IFAB) steht klar, dass ein Einwurf niemals direkt zu einem Tor führen kann:

"Wenn der Ball ins gegnerische Tor geht, wird auf Abstoß entschieden."

"Wenn der Ball ins Tor der einwerfenden Mannschaft geht, wird auf Eckstoß entschieden."

Er sei vom Einwurf "sehr überrascht" gewesen, sagte Zieler zum Missgeschick des VfB. Er habe versucht, den Ball anzunehmen. "Heute sind einfach nur die drei Punkte wichtig, insofern können wir am Ende des Tages über die Szene lachen" , sagte er aber nach dem 2:1-Sieg mit versöhnlichem Ton. Werders Trainer Florian Kohfeldt klagte: "Das war vielleicht Bundesliga-Geschichte und ich Idiot habe nicht hingeguckt."

1982 profitierte Bremen von einem ähnlichen Tor

Auf eine ähnliche Weise ist eines der berühmtesten Tore der Bundesliga-Geschichte entstanden, bei dem ebenfalls Werder Bremen Nutznießer war. Im August 1982 setzte der damalige Bremer Uwe Reinders im Heimspiel gegen Bayern München zu einem Einwurf an. Er beförderte den Ball im hohen Bogen in den Strafraum, Bayerns Torwart Jean-Marie Pfaff patschte nur schwach gegen die Kugel, der dann hinter ihm ins Tor trudelte.

Regel mit bemerkenswerten Möglichkeiten

Die Einwurfregel hält einige spannende Details parat, die Raum für Strategien lassen. Als einwerfender Spieler darf man beispielsweise erst wieder an den Ball, wenn ein Mit- oder Gegenspieler den Ball berührt hat. Tut man es nicht übermäßig hart oder rücksichtslos, ist es laut Regelwerk tatsächlich erlaubt, einen Gegenspieler "abzuwerfen", um danach den Ball weiterzuspielen.

Selten ausgenutzt wirkt zudem die Tatsache, dass bei einem Einwurf Abseitsstellungen grundsätzlich niemals vorliegen.

Stand: 29.09.2018, 18:29