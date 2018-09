Eigengewächs Eggestein ist Bremens Hoffnungsträger

Nein, Torgefahr ist keines der Attribute, die sie Maximilian Eggestein bei Werder Bremen bislang zugeschrieben hatten. Immerhin hatte Eggestein in seinen vergangenen vier Spielzeiten seit seinem Debüt als 17-Jähriger an der Weser insgesamt nur drei Tore in 57 Bundesliga-Spielen erzielt. Keine überwältigende Ausbeute.

Entgegen seines Rufes strahlt Eggestein zu Beginn dieser Saison allerdings umso mehr Torgefahr aus: zwei Treffer und eine Vorlage in erst fünf Spielen. Er steht sinnbildlich für eine neue Art Bremer Spielfreude im Mittelfeld. Und dennoch geht er seinen Aufgaben in der Defensive weiterhin engagiert nach.

Arbeiter Eggestein ist unverzichtbar

Mittlerweile läuft also nicht mehr nur das Aufbauspiel und die Defensivarbeit über den Arbeiter Eggestein, der nun auch im Begriff ist, einen stärkeren Zug zum Tor zu entwickeln. Das liegt vor allem an seiner Laufstärke - schon in der letzten Saison 17/18 war er mit im Schnitt 12,8 Kilometern pro Spiel einer der Akteure, die die weitesten Strecken zurücklegten. Aktuell hapert es zwar ein wenig an der Zweikampfbilanz. Eggestein gewann nur 39% seiner Duelle, doch darüber wird sein Trainer wohl vorerst hinwegsehen können.

Denn gemeinsam mit Kapitän Max Kruse ist er der Top-Torschütze bei Werder, er traf jeweils gegen Nürnberg (1:1) und in Augsburg (3:2) sogar aus der Distanz. Er ist also ein Hauptverantwortlicher für den guten Bremer Start. Eggestein selbst mahnte bei der Pressekonferenz nach dem 3:1-Sieg gegen Hertha BSC jedoch: "Wir tun sicherlich gut daran, das Ganze nicht zu übertreiben. Um ganz oben mitzuspielen ist wichtig, dass man konstant spielt und das müssen wir erstmal unter Beweis stellen."

Kohfeldt kennt seinen "Achter"

Kennen sich schon aus der Werder-Jugendabteilung: Trainer Florian Kohfeldt (r.) und Maximilian Eggestein

Das nötige Vertrauen, das man als zentraler Mittelfeldmann benötigt, bekommt er von Kohfeldt stets. Die beiden kennen sich noch aus der Jugendabteilung von Werder Bremen, in der Kohfeldt Eggestein trainierte. Letzte Saison machte er ihn zum Stammspieler, es war der Weg hin zum endgültigen Durchbruch des Bremer Eigengewächses, der sich in der aktuellen Spielzeit anbahnt. Eggestein zahlt das Vertrauen mit Leistung zurück.

Eggestein einer für Löw?

In einer Phase der Restrukturierung der Nationalmannschaft könnte der 21-Jährige somit tatsächlich eine Alternative für Bundestrainer Joachim Löw sein - sofern er seine Leistungen in Zukunft bestätigt. Zumindest steht das Tor zur DFB -Elf aktuell wohl weiter offen für frische, neue Talente.

Momentan ist Eggestein noch U21-Nationalspieler im Kader von Trainer Stefan Kuntz und visiert die Qualifikation für die Europameisterschaft 2019 an. Läuft es gut, dann lässt Deutschland sich die Tabellenführung in Gruppe fünf nicht mehr nehmen und Eggestein bestätigt dabei, dass er auch im Nationaldress Verantwortung übernehmen kann und will. Dann wäre der nächste Schritt zu Löw auf die ganz große Bühne denkbar.

Bruder Johannes ebenfalls ein Bremer

Wie sein älterer Bruder Maximilian durchlief auch Johannes Eggestein die Bremer Jugendabteilung. Johannes ist nominell ein Mittelstürmer und kam bisher zu drei Kurzeinsätzen in dieser Saison. Kohfeldt und die Eggesteins scheinen ein eingespieltes Team zu sein - auch, wenn der 20-Jährige Johannes noch als Reservist auftritt.

Für den Verein haben beide Eggesteins das Potenzial, zu echten Identifikationsfiguren zu werden. Vor allem Maximilian Eggestein glänzt aktuell im Bremer Ensemble. Werder Bremen und auch Eggestein müssen am Samstag (29.09., 15.30 Uhr) gegen Stuttgart daran arbeiten, dass der Trend an der Weser weiter nach oben zeigt.

