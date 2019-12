Dominick Drexler machte nach der Partie aber auch einen positiven Aspekt aus: " Wir stehen kompakter" , analysierte der Mittelfeldspieler die Auftritte unter Gisdol. Und auch Terodde sah im Auftritt des FC bis zum 0:1 nach einer knappen halben Stunde gute Ansätze.

"Gerade in der ersten Halbzeit war es sicherlich kein schönes Spiel, aber wir haben dagegengehalten ", so Terodde. " Wir wollten kompakt stehen, hatten auch die eine oder andere Chance zum 1:0. Dann muss man auch einfach mal in Führung gehen. "