Bundesliga-Derby in Mönchengladbach aktuell nicht gefährdet

Ob wegen des drohenden Sturmtiefs am Sonntag die Austragung des Fußball-Bundesligaspiels in Mönchengladbach gefährdet ist, kann erst am Spieltag geklärt werden. Dies teilte der Club am Freitag (07.02.2020) vor dem Derby gegen den 1. FC Köln (Sonntag, 15.30 Uhr) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.