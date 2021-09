Köln mit druckvoller erster Hälfte

Nach einer hektischen Anfangsphase übernahmen die Kölner die Kontrolle über ein Spiel, in dem sie immer wieder über Flankenläufe ihr Glück versuchten. Sowohl die Außenverteidiger Benno Schmitz und Jonas Hector als auch die offensiveren Florian Kainz und Salih Özcan setzten regelmäßig Akzente über die Flügel. Und je länger die Partie dauerte, desto gefährlicher wurde der FC.

Nach einer Hereingabe von Kainz köpfte Sebastian Andersson (27.) zunächst noch knapp über das Tor. Sechs Minuten später flankte dann Schmitz in Richtung Modeste, der sich im Luftzweikampf gegen Lukas Kübler durchsetzte und zur Führung ins Tor köpfte. Für den von Trainer Steffen Baumgart zu neuer Stärke verholfenen Franzosen war es bereits der dritte Saisontreffer - alle drei erzielte der 33-Jährige per Kopf.

Freiburg nach der Pause besser - Köln am Ende zu zehnt

Die Freiburger taten sich schwer mit den unangenehmen Gästen. Gegen den aggressiv verteidigenden Fast-Absteiger der Vorsaison fand Christian Streichs Mannschaft im Aufbauspiel nur selten Lösungen. Etwas gefährlicher wurde der SC erst nach dem Seitenwechsel. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld legte der in den Sechzehnmeterraum vorgerückte Nico Schlotterbeck den Ball per Kopf quer auf Lucas Höler, der am glänzend reagierenden FC-Keeper Timo Horn scheiterte.

Der Sport-Club erhöhte spät den Druck, auch weil Kölns Kainz nach wiederholtem Foulspiel rund eine Viertelstunde vor Abpfiff mit Gelb-Rot vom Platz musste. Spätestens jetzt lief auch SC-Coach Streich am Spielfeldrand zur Höchstform auf und musste erst noch dabei zuschauen, wie der eingewechselte Kevin Schade (78.) knapp am Tor vorbei zielte. Aber dann traf Czichos ins eigene Tor.

FC gegen Leipzig, Freiburg in Mainz

Der 1. FC Köln empfängt nun am kommenden Samstag (18.09.2021, 18.30 Uhr) RB Leipzig. Der SC Freiburg tritt am selben Tag um 15.30 Uhr beim 1. FSV Mainz 05 an.

