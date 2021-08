Joker Schaub und Lemperle entscheiden die Partie

Die Bochumer kämpften sich danach ins Spiel und kamen auch zu Entlastungsangriffen, doch der FC blieb die dominierende Mannschaft und hatte durch Modeste, der in der 73. Minute zum zweiten Male den Pfosten traf, Duda und dem guten Jonas Hector weitere Tormöglichkeiten. Der FC-Kapitän sorgte wie auf der rechten Seite Schmitz für viele starke Aktionen über die Außenpositionen.

In der intensiven und von vielen Zweikämpfen und Unterbrechungen geprägten Partie wehrten sich die Gäste tapfer, blieben in der Offensive allerdings viel zu harmlos. In der Schlussphase belohnte sich der FC für seinen dominanten Auftritt: Eine Flanke von links verwertete der eingewechselte Schaub sehenswert per Volley. In der Nachspielzeit stach mit Lemperle, erneut nach einer scharfen Flanke, auch der zweite Joker. Der ehemalige Kölner Zoller konnte für diue Gäste nur noch verkürzen.