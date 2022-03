Fußball | Bundesliga

Rose gibt nach Zusammenstoß Entwarnung bei Bellingham

Stand: 16.03.2022, 21:38 Uhr

Borussia Dortmunds Cheftrainer Marco Rose hat zunächst Entwarnung bei seinem Schützling Jude Bellingham gegeben. Der Engländer war beim BVB-Sieg am Mittwochabend (1:0) in Mainz nach einem Zusammenstoß liegengeblieben und dann von einem Arzt am Kopf untersucht worden.