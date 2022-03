Rolfes will Bayer-Profis Diaby und Wirtz halten

"Ja, wir wollen natürlich die Spieler zusammenhalten", sagte Rolfes am Samstag (05.03.2022) bei "Sky" vor der Partie beim FC Bayern. Er ergänzte: "Ob das auf ewige Zeit geht? Es ist klar, dass wir auch mal jemanden verkaufen." Diaby (22) zeigte zuletzt starke Leistungen mit sieben Rückrundentoren in der Fußball-Bundesliga und gilt deshalb in diesem Transfersommer als ähnlich begehrter Spieler wie der 18 Jahre alte Florian Wirtz.

Wirtz: Schlüsselspieler mit 18 Jahren

"Er nimmt einfach eine unglaubliche Entwicklung und wird immer besser", sagte Rolfes über den deutschen Nationalspieler. "Wir sind sehr froh, Florian zu haben. Er ist mittlerweile - mit seinen 18 Jahren - ein Schlüsselspieler." Wirtz' Vertrag in Leverkusen läuft noch bis 2026, der von Diaby ist bis 2025 befristet.

Quelle: dpa