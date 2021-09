RB Leipzig darf Stadion zu mehr als 50 Prozent füllen

Das ergab sich nach dpa-Informationen aus Gesprächen zwischen Klub und Gesundheitsamt und ist zudem durch die aktuelle Corona-Verordnung Sachsens gedeckt. In Leipzig liegt die Inzidenz seit mehreren Tagen unter 35, so dass der Klub nicht mehr an die Kapazitätsgrenze von 50 Prozent Auslastung bzw. maximal 25.000 Zuschauern gebunden ist.

Am vergangenen Samstag durfte RB nur 23.500 Fans ins Stadion lassen, dessen Fassungsvermögen nach dem Umbau 47.000 Zuschauer beträgt. Wie viele es gegen Bochum sein dürfen, ist aktuell noch unklar. Leipzig könnte die Grenze von 23.5000 Zuschauern bereits beim Champions-League-Spiel gegen den FC Brügge überschreiten, sieht wegen der Kurzfristigkeit davon jedoch ab.

dpa | Stand: 27.09.2021, 17:31