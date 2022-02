Frankfurts Trainer Glasner kündigt harte Woche an

Auf die Frage, ob er zum ersten Mal richtig stinkig auf seine Mannschaft sei, antwortete der Trainer von Eintracht Frankfurt mit gequältem Lächeln: "Sie haben eine gute Menschenkenntnis." Und dann fügte er an: "Die Jungs haben schon ein bisschen was gehört von mir. Und sie werden sicher noch ein bisschen was hören."

Glasner: "Wir waren nette Gäste"

Glasner kündigt seinen Spielern also eine harte Woche an. Verständlich. Denn nach vier Punkten aus sechs Spielen im Jahr 2022 droht die Eintracht, die erneute Europacup-Qualifikation leichtfertig zu verspielen. Vor allem wirkte sie beim 0:1 in Köln seltsam uninspiriert. "Wir waren nette Gäste", stellte Glasner fest: "Wir haben wieder nur etwas mehr als 40 Prozent der Zweikämpfe gewonnen. Ich glaube, wir haben die schlechteste Zweikampfquote der Liga."

Sportchef: "Unzufriedenheit ist jetzt wichtig"

Sportchef Markus Krösche fand die Emotionen des Trainers gut: "Unzufriedenheit ist jetzt wichtig." Routinier Sebastian Rode warnt aber davor, diese auch auf dem Spielfeld zu zeigen. "Wir müssen mit kühlem Kopf weiterarbeiten", sagte er: "Wir müssen eine Einheit bleiben und dürfen uns nicht selbst zerfleischen."

Quelle: dpa