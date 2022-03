Nach über zwei Jahren: BVB-Heimspiel ausverkauft 

Der Tabellenzweite teilte mit, dass für die Begegnung am 2. April (18.30 Uhr) gegen den Vierten RB Leipzig sämtliche 81.365 Plätze vergeben sind. Über zwei Jahre waren die Zuschauerzahlen wegen der Corona-Pandemie in Deutschland beschränkt.

3G-Regel gilt

"Im freien Verkauf am Montag waren auch die letzten Tickets vergriffen. Wir freuen uns auf 81.365 Zuschauerinnen und Zuschauer im schönsten Stadion der Welt!" , schrieb der Klub auf seiner Webseite. Die Partie findet unter der 3G-Regel statt. Das heißt, die Fans müssen geimpft, genesen oder getestet sein.

Der BVB empfahl dennoch, "die Maske überall dort zu tragen, wo Abstände nicht eingehalten werden können" . Im Hospitality-Bereich bestehe weiter Maskenpflicht. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sollten frühzeitig anreisen.

Zuletzt hatte die Dortmunder Mannschaft am 29. Februar 2020 gegen den SC Freiburg (1:0) vor voll besetzten Tribünen in der eigenen Arena gespielt. Der Signa Iduna Park ist das Stadion mit der größten Zuschauerkapazität in Deutschland.

Quelle: dpa