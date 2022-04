Meyerhöfer-Verletzung betrübt Fürther Profis

Nach einem unglücklichen Zweikampf wurde Meyerhöfer per Trage aus dem Stadion gebracht, ihm droht eine lange Pause. "Wir hoffen, dass er bald wieder gesund ist. An der Stelle möchte ich mich auch nochmal bei der medizinischen Abteilung der Eintracht bedanken für die tolle Unterstützung" , sagte Chefcoach Stefan Leitl, der nur wenig über das Sportliche und das 0:0 bei der in der Europa League stark aufspielenden Eintracht sagen wollte.

Die Sorge um Meyerhöfer, der direkt und in Begleitung seiner anwesenden Familie ins Krankenhaus gebracht wurde, war zu groß. "Wir sind sehr traurig, ich hoffe alles wird wieder gut", sagte Jetro Willems.