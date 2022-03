Fußball | Bundesliga

Magath bittet zum Training mit Hertha in Harsewinkel

Stand: 26.03.2022, 07:21 Uhr

Felix Magath will Hertha BSC in einem Trainingslager fit machen für den Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga. Die Berliner beziehen mit ihrem neuen Trainer vom 29. März an Quartier in Harsewinkel bei Bielefeld.