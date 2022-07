Borussia Dortmund Tumor-OP bei Haller "sehr, sehr gut" verlaufen Stand: 27.07.2022 14:37 Uhr

Die Operation wegen eines Hodentumors bei Sébastien Haller sei "sehr, sehr gut verlaufen", teilte Borussia Dortmund über seinen Sportdirektor Sebastian Kehl mit. Dennoch werde der Mittelstürmer monatelang ausfallen.

Der Fußball-Bundesligist wird wohl mindestens für den Rest des Jahres auf seinen Neuzugang von Ajax Amsterdam verzichten müssen.

"Er ist in der letzten Woche erfolgreich operiert worden. Er wird definitiv ein paar Monate ausfallen", sagte Kehl am Mittwoch (27.07.2022) während der Medienkonferenz des BVB zwei Tage vor dem Spiel beim TSV 1860 München in der ersten Runde des DFB-Pokals.

Schlimme Diagnose im Trainingslager

Haller hatte die schlimme Diagnose in der Woche zuvor im Trainingslager im schweizerischen Bad Ragaz erhalten. Inzwischen wurde der 28-Jährige nach weiteren Untersuchungen operiert und befindet sich laut Kehl "auf einem sehr guten Weg". Mit den Ärzten werde derzeit "der Therapieweg besprochen" , ergänzte er, zudem dauerten die Untersuchungen noch an. "Wir unterstützen ihn voll", versicherte Trainer Edin Terzič.

"Diverse Optionen", um Haller zu ersetzen

Ob der BVB angesichts des längeren Ausfalls noch einmal auf dem Transfermarkt tätig wird, ließen die Verantwortlichen offen. Terzič stünden " diverse Optionen" zur Verfügung, meinte Kehl: " Trotzdem fehlt das Profil Haller. Wir arbeiten an verschiedenen Optionen. Wir werden aber nur etwas machen, wenn es am Ende Sinn ergibt."

Einziger zentraler Angreifer im Dortmunder Kader ist derzeit Youssoufa Moukoko. Terzič verwies darauf, dass auch Donyell Malen, Karim Adeyemi oder Thorgan Hazard in der Spitze spielen könnten. Einiges deutet zudem darauf hin, dass der Trainer von seinem favorisierten 4-2-3-1-System abgehen und auf eine Grundformation mit zwei Angreifern setzen wird.