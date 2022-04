Kahn will Lewandowski lange halten - Zuversicht bei Müller

"Wir wollen, dass er möglichst lange beim FC Bayern München bleibt", sagte der Münchner Vorstandsche im Sport1-"Doppelpass" über Stürmerstar Lewandowski. Der deutsche Rekordmeister sei mit dem Weltfußballer im Austausch.

Vorzeitigen Wechsel ausgeschlossen

Lewandowski sei aber auch an einem Punkt seiner Karriere nach den jahrelangen Dauererfolgen mit dem FC Bayern, dass sich der Pole Gedanken mache, bemerkte Kahn. Der Vertrag des 33 Jahre alten Stürmers läuft in München noch bis zum Sommer 2023. Zuletzt wurde über einen vorzeitigen Abschied zum FC Barcelona spekuliert. Kahn hatte aber einen vorzeitigen Wechsel im Sommer ausgeschlossen.

Große Zuversicht in Sachen Müller

Ende Juni 2023 laufen außerdem die Verträge von Manuel Neuer (36), Serge Gnabry (26) und Thomas Müller (32) aus. Beim Ur-Bayern Müller ist Kahn nach eigener Aussage "sehr, sehr zuversichtlich, dass wir relativ kurzfristig auch schon was dazu sagen können". Mit Kapitän Neuer befinde sich der Verein "in sehr, sehr gutem Austausch", berichtete der Münchner Vorstandschef. Gnabry sei selbst in einem "Prozess des Nachdenkens".

Kahn verwies vor dem Hintergrund von Vertragsgesprächen aber auch auf die finanziellen Einbußen während der Corona-Pandemie. "Wir haben zwei ganz, ganz schwierige Jahre hinter uns", räumte er ein.

Quelle: dpa