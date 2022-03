Herthas Bobic: Ruhe im Klub von "wirklich allen" nötig

Sportlich haben die Berliner genug Sorgen: Die Hertha hat in diesem Jahr noch kein Spiel gewonnen, in der Rückrunde stehen bislang nur zwei Punkte zu Buche. Nach vier Niederlagen in Serie ist der Verein auf den Relegationsrang abgerutscht, nur noch einen Punkt vor dem VfB Stuttgart.

"Wir müssen am Wochenende punkten", hatte Bobic bereits am Dienstag in Richtung Team und Trainer Tayfun Korkut gesagt. "Verlieren verboten, ich habe da nichts dagegen", fasste das Korkut selbst zusammen.

Bei einer erneuten Niederlage dürfte es für ihn eng werden. "Wir haben etwas gutzumachen", sagte Korkut mit Blick auf die 1:4-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt am vorigen Wochenende.

Quelle: dpa