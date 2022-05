Ekstase in Stuttgart

Jubel und Platzsturm nach dem gewonnenen Spiel der Stuttgarter gegen Köln.

Der VfB Stuttgart war in dieser Saison so ziemlich das Gegenstück zur Hertha. Der Klub lag wochenlang auf einem Abstiegsplatz, bewahrte trotzdem die Ruhe und hielt an Trainer Pellegrino Matarazzo fest.