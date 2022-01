BVB-Stürmer Haaland erneut Norwegens Fußballer des Jahres

Auch wenn viele norwegische Spielerinnen und Spieler 2021 auf hohem Niveau gespielt hätten, sei die Auswahl der Jahresbesten nicht schwer gefallen. Haaland und Hansen hätten lange Zeit des Jahres Weltklasseleistungen sowohl in ihren Vereinen als auch in der Nationalmannschaft gezeigt, würdigte die Jury. Beide hätten bewiesen, dass auch ganz oben in der Hierarchie der internationalen Topspieler mit norwegischen Fußballerinnen und Fußballern zu rechnen sei.