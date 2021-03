DFL-Klubs: Leere Stadien, weniger Umsätze, düstere Aussichten

Der Umsatz der Vereine ist in der Saison 2019/20 im Vergleich zur vorangegangen Spielzeit um 300 Millionen Euro eingebrochen. Das geht aus dem Wirtschaftsreport der Deutschen Fußball Liga (DFL) hervor, der am Dienstag (09.03.2021) veröffentlicht wurde.

Erwirtschafteten die Profiklubs in der Saison 2018/19 noch den bisherigen Höchstwert von 4,8 Milliarden Euro, so wurden in der zurückliegenden Spielzeit 4,5 Milliarden umgesetzt. Grund für den Rückgang war in erster Linie der Wegfall der Zuschauereinnahmen an den letzten neun Spieltagen, also rund einem Viertel der Saison. Allein beim Ticketabsatz seien die Einnahmen auf 363,5 Millionen Euro und damit knapp um ein Drittel gesunken.

"Enorme Auswirkungen der Pandemie"