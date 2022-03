Bundesliga: Termine für die letzten Spieltage stehen fest

Am 33. Spieltag tritt eine Neuerung in Kraft: Die Spiele werden nicht mehr gleichzeitig angepfiffen, diese Regel gilt nur noch für den letzten Spieltag. Diese Neuregelung hatte die DFL schon vor der Saison bekannt gegeben. Auch in der 2. Bundesliga werden die Partien des 33. Spieltags nicht gleichzeitig angepfiffen.

Bayern am 23. April gegen Dortmund, Relegation ebenfalls festgelegt

Das Topspiel der Bundesliga zwischen Bayern München und Borussia Dortmund soll am 23. April (Samstag, 18.30 Uhr) stattfinden.

Auch die Termine der Relegationsspiele wurden festgelegt. Bei den Entscheidungen über Auf- und Abstiegskampf trifft der Tabellen-16. der 1. Bundesliga am 19. Mai auf den Dritten der 2. Liga. Das Rückspiel ist am 23. Mai vorgesehen. Die Entscheidungsspiele zwischen dem 16. der 2. Liga und dem Dritten der 3. Liga finden am 20. und 24. Mai statt. Alle Begegnungen werden um 20.30 Uhr angepfiffen. Erstmals seit der Wiedereinführung der Relegation 2009 wird die Auswärtstorregel nicht gelten.