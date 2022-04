Fußball | Bundesliga

Akanji: Titel des FC Bayern am Samstag verhindern

Stand: 20.04.2022, 16:37 Uhr

Manuel Akanji will mit Borussia Dortmund verhindern, dass der FC Bayern München am kommenden Wochenende den vorzeitigen Gewinn der deutschen Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga perfekt macht.