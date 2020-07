André Schürrle - Weltmeister in der Sackgasse

André Schürrle ist zurück bei Borussia Dortmund. Eine Zukunft besitzt er dort jedoch nicht. Was also tun mit dem Weltmeister von 2014, der noch einen Vertrag bis 2021 hat? Es deutet sich die Fortschreibung einer Karriere an, die bereits seit geraumer Zeit stagniert. Ob und wo Schürrle weitermacht, hängt dabei an ihm selbst und an möglichen Interessenten.

Hohes Gehalt, niedrige Ablöse?

Entscheindend ist: Wer kann ihn bezahlen? Sieben Millionen Euro soll er den BVB jährlich kosten. Außerdem: 30 Millionen Euro Ablöse hatte der BVB im Jahr 2016 hingelegt. Vermutlich würde der Klub ein großes Transferminus in Kauf nehmen, um Schürrle endgültig zu verkaufen. Von maximal zwei Millionen Euro ist laut der Bild-Zeitung vom Mittwoch (08.07.2020) die Rede.

WM 2014 als Höhepunkt der Karriere