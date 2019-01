Borussia Dortmund - Meister im Understatement

Er sei selbst früh Vater geworden, richtete Kehl artig aus, deshalb wisse er, wie wichtig es sei, sich für die Integration junger Menschen am gesellschaftlichen Leben einzusetzen. Nichts von dem, was der langjährige Bundesligaspieler von Borussia Dortmund sagte, klang aufgesetzt, doch noch mehr Sympathien dürfte Kehl gesammelt haben, als der Leiter der Lizenzspielerabteilung des BVB sich einen fast demütigen Ton auch in einer anderen Themenlage bewahrte: dem Titelkampf.

Er habe selbst nicht gedacht, dass die vielen Veränderungen vor dieser Spielzeit so gut wirken würden, "aber es gibt noch eine Menge zu tun." Die Meisterschaft sei "ein harter Kampf, sechs Punkte sind nicht so viel."

Watzke schiebt die Favoritenrolle weg

Es scheint eine interne Sprachregelung zu geben, dass alle Verantwortlichen bei den Schwarz-Gelben gerade den verbalen Flachpass pflegen. Keine Überheblichkeit, keine Großspurigkeit, die ohnehin nicht zu einem Verein passt, der aufgrund seiner Verankerung an der nicht zwangsläufig betuchten Basis immer Bodenständigkeit vorleben muss.

Sebastian Kehl im Gespräch mit Aki Watzke am Rande einer Bundesligapartie

Öffentlich heben Vorstandschef Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Michael Zorc weiterhin den FC Bayern - ein halbes Dutzend Zähler auf dem Konto hin oder her - aufs Favoritenschild. Watzkes Begründung: "Da lasse ich mir nichts anderes einreden. Wer sich wirtschaftlich in solchen Größenordnungen bewegt, der muss auch damit leben, immer die Favoritenrolle zu haben."

Aber sind die beiden Schwergewichte wirklich finanziell so weit voneinander weg? Der FC Bayern vermeldete jüngst einen Rekordumsatz von 657 Millionen Euro, beim BVB waren es 536 Millionen. Darin flossen allerdings 222 Millionen an Transfererlösen ein, daher rechnet Watzke ein Fundament von deutlich über 300 Millionen vor. Beim Gehaltsetat besteht noch eine Differenz von rund 60 Millionen.

Favre denkt von Spiel zu Spiel