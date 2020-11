Vor dem Spitzenduell gegen den FC Bayern

Und wieder einmal stellt sich dieselbe Frage: Kann Borussia Dortmund bei diesem deutschen Top-Duell am Samstag (07.11.2020, Live-Ticker ab 18.15 Uhr) ein Gegner auf Augenhöhe für den FC Bayern sein? In den vergangenen Jahren war die Hoffnung außerhalb der Bayern-Anhängerschaft nahezu in ganz Deutschland groß, dass der Rekordmeister auf seinem schier unendlichen Erfolgsweg mal wieder gestoppt werden könnte. Und der BVB war stets das Team, dem dies am ehesten zugetraut wurde.

Mit dem Blick zurück wird diese Hoffnung aber geradezu im Keim erstickt. Sechs der vergangenen sieben Duelle gingen an den FC Bayern. Fast genau vor zwei Jahren (10. November 2018) gelang dem BVB in diesem Zeitraum seit Anfang 2017 beim 3:2 im eigenen Stadion der einzige Sieg. Münchner Erfolge, die dann stets zum Meistertitel führten. Eine BVB-Niederlage ernüchternder als die andere. Weil diese Pleiten stets den letzten Funken Dortmunder Hoffnung auf die Schale vertrieben.

Die besten Mannschaften

Und eines war immer gleich: Die Dortmunder gingen stets selbstbewusst in die Begegnungen, so auch jetzt: "Die derzeit besten Mannschaften Deutschlands treffen aufeinander" , sagte Sebastian Kehl, Leiter der BVB-Lizenzspielerabteilung, jüngst und fügte forsch hinzu: "Die Bayern werden Respekt haben. Wir müssen mutig sein, müssen draufgehen, dann können wir sie schlagen." Die Teams belegen die ersten beiden Tabellenplätze und haben derzeit mit 15 Punkten die gleiche Ausgangsposition.

Thomas Broich ist allerdings der Auffassung, dass die Dortmunder derzeit noch nicht das Niveau der Münchner erreicht haben. "Ich sehe Bayern in vielen Bereichen noch klar vorne" , sagt der Sportschau-Experte. In Sachen Ausstattung der Kader, sowohl quantitativ als auch qualitativ. In Sachen Physis. Und vor allem auch in Sachen Konstanz und Siegermentalität.

Eindeutige Favoritenrolle

"Dadurch, dass die Bayern Jahr für Jahr Meister werden, Titel holen, Erfolge erringen, ist mental ein anderes Gerüst da" , sagt Broich, der für den 1. FC Nürnberg, den 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach selbst 87 Bundesligaspiele (4 Tore, 9 Vorlagen) absolviert und einige Partien gegen beide Top-Teams gespielt hat.

Die Favoritenrolle ist also eindeutig zugunsten des FCB verteilt. Und doch gibt es natürlich Chancen für den BVB . "Es wird in diesem Spiel wichtig sein, dass die Dortmunder nicht nur kompakt in der Defensive stehen, sondern sie müssen zusehen, dass sie auch wirklich in die Zweikämpfe reinkommen" , sagt Broich.

Entscheidung im Mittelfeld?

Bei eigener Offensive müsse der BVB Akzente setzen. "Es werden sich im Konter auch mal Räume öffnen. Und das muss dann konsequent ausgespielt werden" , sagt der 39-Jährige: " Aber: Es wird wichtig sein, sich nicht nur auf Konter zu verlassen, sondern auch selber Phasen zu haben, wo sie den Ball zirkulieren lassen." In diesen Phasen komme es vor allem auf die Passsicherheit und die -Qualität aller Akteure an.

Grundsätzlich glaubt Broich, dass die Partie zu großen Teilen im Mittelfeld gewonnen wird. "Wer hat den gepflegteren Spielaufbau? Wer ist griffiger? Wem gelingt es besser, seine Stürmer in Szene zu setzen" , sagt der Ex-Profi.

Vielleicht können die Dortmunder ja an diesem Samstag ihre Chance nutzen.

Stand: 06.11.2020, 09:54