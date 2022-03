Axel Witsel ist lange genug im Geschäft, um Siege einordnen zu können. Als Borussia Dortmund den nach einem Corona-Massenausbruch erstaunlich widerstandsfähigen 1. FSV Mainz 05 am Mittwochabend (16.03.2022) mit 1:0 niedergerungen hatte, fiel sein Jubel mit Schlusspfiff doch etwas überschwänglicher aus.

"Manchmal kann man nicht schönen Fußball spielen, du musst einfach gewinnen“ , sagte der 33-Jährige, der sich in der 87. Minute erfolgreich nach vorne geschlichen und nach Freistoß von Giovanni Reyna getroffen hatte. Und der Sieg war ja wichtig: Das zweite schmucklose 1:0 binnen vier Tagen bringt die Westfalen auf vier Punkte an den FC Bayern heran.

Ob diese besondere BVB-Form von Rumpelfußball in diesem Nachholspiel den Titelkampf der Saison 2021/2022 wirklich wieder spannend macht, bleibt aber ungewiss.

Reicht es beim BVB für die großen Spiele?

Trainer Marco Rose ist bislang vergeblich darum bemüht, dem BVB endlich Konstanz zu lehren. Pflichtsiege wie nun in Mainz und davor gegen Arminia Bielefeld helfen weiter, aber sein langfristiges Ziel sei immer noch, betonte der 45-Jährige in seinen grundsätzlichen Ausführungen an alter Mainzer Wirkungsstätte, "eine Gruppe zu schaffen, die in der Lage ist, die großen Spiele zu gewinnen."

Einerseits höre er nun gerne solche Sätze wie vom Nationalspieler Emre Can, dass die "Mannschaft enger zusammengerückt" sei. Andererseits: "Das sagt sich nach so einem Spiel schnell ."Da traut einer dem Schulterschluss (noch) nicht; und Misstrauen scheint bei dieser wechselhaften Dortmunder Spielzeit auch berechtigt.