Mittelfeld - Birger Verstraete (1. FC Köln): Es ist Anfang Mai, die Bundesligisten bereiten sich auf den Re-Start nach der Corona-Pause vor, Spieler aller Klubs werden getestet. Dann der Schock beim 1. FC Köln: Drei Spieler sind positiv auf Covid-19 getestet worden, eine Mannschaftsquarantäne aber gibt es nicht - so will es das DFL-Hygienekonzept, so bestätigt es das Gesundheitsamt Köln. Und doch sorgen die Fälle für Gesprächsstoff - auch weil Kölns Profi Birger Verstraete in einem TV-Interview in seiner Heimat Belgien Bedenken äußert und besorgt ist um seine Frau, die Vorerkrankungen hat und damit zur Risikogruppe gehört. Verstraete gerät ins Kreuzfreuer, relativiert später seine Aussagen im Vereins-TV. Was aber bleibt, ist die Tatsache, dass der Belgier mit seinem mutigen Interview die richtigen Fragen in einer für alle Beteiligten ungewissen Zeit gestellt hat. Chapeau!