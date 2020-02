Tor - Philipp Pentke (TSG Hoffenheim): Die Offensivkräfte von Bayer Leverkusen verzweifelten zwar durchaus an ihrer eigenen Chancenverwertung, aber vor allem auch an TSG-Torhüter Pentke. Der 34 Jahre alte Vertreter von Oliver Baumann, der erst sein drittes Bundesliga-Spiel absolvierte, wehrte beim Hoffenheimer 2:1-Sieg neun Torschüsse der Werkself ab. Er kam zudem mehrfach gut raus und erstickte so einige potenziell gefährliche Angriffe im Keim. Beim Gegentreffer durch Moussa Diaby war Pentke nichts vorzuwerfen.