Mittelfeld - Christopher Antwi-Adjei (SC Paderborn): Der Deutsch-Ghanaer spielte in dieser Saison oft unter seinen Möglichkeiten. In Freiburg aber blühte Antwi-Adjei auf. Mit seiner Geschwindigkeit stellte er die Abwehr der Breisgauer immer wieder vor Probleme. Satte 37 Sprints zog Antwi-Adjei an, so viele sonst keiner auf dem Feld. So war er auch gleich an sieben Torschüssen direkt beteiligt. Seine Leistung krönte er mit seinem ersten Bundesliga-Tor, dem Treffer zum 1:0 für den SCP.