Mittelfeld - Florian Wirtz (Bayer Leverkusen): Der Youngster war der Unterschiedsspieler beim Spiel Bayers in Stuttgart. In der 19. Minute bereitete er super das 2:0 durch Patrik Schick vor. In der zweiten Halbzeit wurde er in Unterzahl immer wieder bei Kontern gesucht, dribbelte der VfB-Abwehr ein ums andere Mal einen Knoten in die Beine und schloss einen schnellen Umschaltangriff erfolgreich zum 3:1-Endstand ab.