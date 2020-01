Ehemaliger Schweinsteiger-Berater ist skeptisch

Besonders tief hat bislang Hertha BSC in die Tasche gegriffen und sich für 23 Millionen Euro plus diverser Bonuszahlungen die Dienste des polnischen Nationalstürmers Krzysztof Piatek vom AC Mailand gesichert. Zudem holte der Klub für kolportierte 25 Millionen Euro Ablöse den Franzosen Lucas Tousart von Olympique Lyon. Der Mittelfeldspieler wurde aber direkt wieder an den abgebenden Verein zurück verliehen. Die üppige Finanzspritze des Investors Lars Windhorst macht weitere Aktivitäten wahrscheinlich. Doch hilft das zu diesem Zeitpunkt kurz vor dem 20. Spieltag strategisch wirklich weiter?

Robert Schneider, Geschäftsführer der Avantgarde GmbH, die mit Sitz in München rund 40 Profis betreut, begegnet dem hektischen Treiben in dieser Woche eher skeptisch: "Grundsätzlich sind Transfers im Winter schwieriger als im Sommer, weil die Spieler in der Regel einen bestehenden Vertrag besitzen. Und in der Regel machen die Vereine nur dann einen Transfer, weil es unbedingt notwendig ist. Sei es, weil sie eine Schwachstelle entdeckt haben oder eine Verletzung erfolgt ist und dann Ersatz suchen."

Der langjährige Berater von Bastian Schweinsteiger, der aktuell Bayern-Profi David Alaba vertritt, wundert sich, dass die Branche noch am allerletzten Tag des Transferfensters, dem so genannten Deadline Day, in Aufruhr gerät: "Plötzlich drehen die Vereine durch. Ob das immer sinnvoll ist, diese Frage müssen sich die Vereine stellen. Meist sind das irgendwelche Panik-Transfers." Gekauft werden Spieler, die wie eine Wundertüte daherkommen. Schneider weigert sich, am letzten Tag tätig zu werden: Ihm ist schlicht das Risiko zu groß, unter Zeitdruck falsche Entschlüsse zu tätigen. Das sei ungefähr so übereilt, wie Weihnachtseinkäufe kurz vor Ladenschluss an Heiligabend zu tätigen.

Immer mehr Transfers bringen immer mehr Geld

Mit großem Argwohn beobachtet der in Bremen geborene Rechtsanwalt, dass sich seit der Lockerung der FIFA-Vorgaben für eine Beratertätigkeit - es reicht im Grunde ein Führungszeugnis - aus seiner Sicht "Gebrauchtwagenhändler und Imbissbudenbesitzer" als Agent ausgeben. Mit der Anzahl der Spielerberater ist auch die Zahl der Spielerwechsel stark angestiegen. Das bestätigt der gerade vom Weltverband FIFA veröffentlichte Transfermarktreport, der alle Daten aus dem International Transfer Matching System (ITMS) bündelt.