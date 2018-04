Didavi - Wolfsburgs Mann gegen den Abstieg

" Man muss beißen, man muss kämpfen. Dann muss man Schmerzen auch mal ertragen ", sagte der 28-Jährige nach dem jüngsten Erfolg seiner Mannschaft in Freiburg. Didavi, der als Spielmacher und Kämpfer im Wolfsburger Mittelfeld agiert, führte die "Wölfe" quasi im Alleingang durch zwei Tore zum 2:0-Sieg im Breisgau. Es war der erste Dreier unter Trainer Bruno Labbadia. "Ich habe gesagt, dass ich es ihm besonders gegönnt habe, weil ich weiß, dass er großen Aufwand betreibt" , berichtete der Coach. "Zuletzt war er aber einfach nicht so im Tritt und er hat sich deswegen einen Kopf gemacht. Das ist jetzt hoffentlich eine Befreiung, denn wir brauchen seine Tore."

Didavi reißt das Spiel an sich

Der VfL befindet sich nach wie vor mitten im Abstiegskampf und liegt nur zwei Punkte vor dem Relegationsplatz. Eine Situation, mit der in Wolfsburg niemand zufrieden ist, und dennoch kann Spielmacher Didavi von einer guten Saison für ihn sprechen. Mit 14 Scorer-Punkten ist er aktuell die Lebensversicherung für die "Wölfe" und sorgt für die offensiven Akzente auf dem Platz. Zweitplatzierter in der mannschaftsinternen Rangliste ist Yunus Malli mit acht und dahinter Divock Origi mit sieben Scorer-Punkten. Was für Spieler und Verein allerdings noch viel wichtiger ist: Didavi ist weitgehend verletzungsfrei.

Eine Saison ohne große Rückschläge

Monatelange Ausfälle und einige Operationen bestimmten bislang die Karriere des Offensivspielers. Didavi kämpfte sich aber immer wieder erfolgreich zurück in den Kader. "Du kannst froh sein, wenn du noch in der Landesliga kicken kannst" , habe er mehrfach zu hören bekommen. Doch in dieser Saison läuft es sehr viel besser. Erst zwei Spiele musste er aussetzen - ein "Bestwert" in seiner Karriere.

Noch am vergangenen Wochenende in Freiburg war Didavi bis kurz vor Anpfiff der Partie wegen Adduktorenproblemen fraglich. Labbadia setzte trotzdem auf ihn und wurde durch zwei Treffer belohnt.

Ein Wechsel ohne Veränderung

Mit dem VfB Stuttgart hat der gebürtige Baden-Württemberger bereits einen Abstieg in die zweite Liga verkraften müssen. Mit der Hoffnung auf einen internationalen Wettbewerb wechselte Didavi dann 2016 nach Wolfsburg. Die Wirklichkeit holte ihn allerdings schnell ein.

In der vergangenen Saison rettete sich der VfL über die Relegation vor dem Abstieg, und auch in dieser Saison geht das Zittern um den Klassenerhalt weiter. "Wenn der Gegner gut spielt, werden wir sofort eingeschüchtert und jeder denkt: Nur keinen Fehler machen. Die Angst spielt wieder mit ", bemängelt der 28-Jährige. Eine Angst, die Didavi mit seiner aktuellen Form eventuell seinen Mitspielern nehmen und so für den erneuten Klassenerhalt der "Wölfe" sorgen kann.

jz/sid | Stand: 13.04.2018, 08:00