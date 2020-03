Coronavirus

Denn was passiert, wenn auch im Mai nicht gespielt werden kann? Die Saison abzubrechen, gilt in der DFL-Zentrale nach Informationen von sportschau.de als letzte Maßnahme. Die Frage, ob die letzte Tabelle, die Hinrundentabelle oder ein ganz anderes Verfahren die sportlich fairste Lösung wären, könnte zu gerichtlichen Auseinandersetzungen führen. Diese Zerreißprobe will die DFL vermeiden. Eine Aufweichung des offiziellen Saisonendes am 30. Juni, der als Stichtag das Ende vieler Verträge mit Spielern, Sponsoren oder Medienpartnern darstellt, ist daher die bevorzugte Vorgehensweise. Doch auch das bringt Probleme mit sich.

Die Verträge: Transferfenster und Vertragsdaten sorgen für Probleme

Bei den entscheidenden Akteuren wird das Fragen aufwerfen: Einige Spieler haben Verträge, die auslaufen. Noch komplizierter wird es bei Spielern, die bereits einen Vereinswechsel vereinbart und einen Vertrag zum 1. Juli bei einem anderen Arbeitgeber unterschrieben haben. Und richtig groß wird die Konfusion, wenn der Wechsel zwischen verschiedenen Ländern und Ligen erfolgt.

Ein Arbeitskreis der FIFA entwickelte der Nachrichtenagentur Reuters zufolge einen möglichen Teil der Lösung: Die Transferfenster der Ligen sollen sich an den möglicherweise veränderten Daten ausrichten können. Zudem könnten Verträge verändert werden, indem ihr Ablauf nachträglich auf "Ende der Saison" statt auf "Ende Juni" terminiert ist. Wenn also der 34. Bundesliga-Spieltag beispielsweise am 18. Juli stattfindet, könnten die Klubs mit den bisherigen Kadern antreten.