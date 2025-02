Fußball-Bundesliga DFL terminiert Spieltage 25 bis 27 Stand: 06.02.2025 13:52 Uhr

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat die genauen Ansetzungen für die Spieltage 25 bis 27 in der Bundesliga und der 2. Bundesliga veröffentlicht.

Die Spielansetzungen richteten sich nach der Auslosung der Playoffs für die K.o-Phase in den europäischen Klubwettbewerben, dort stehen die Paarungen unter Beteiligung der Bundesligavereine inzwischen fest.

Den 25. Spieltag eröffnet Borussia Mönchengladbach am Freitagabend, den 7. März, gegen den 1. FSV Mainz 05. Am 26. Spieltag empfängt RB Leipzig im Topspiel am Samstagabend den BVB (15. März, 18.30 Uhr). Das Samstagabendspiel am 27. Spieltag bestreiten Eintracht Frankfurt und der VfB Stuttgart.

Alle Termine der Spieltage 25 bis 27 im Überblick:

Die Termine der Spieltage 25 bis 27 in der 2. Fußball-Bundesliga: